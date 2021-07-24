Ambulanslarda görevli 3 bin 552 sağlık personeli koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün hazırladığı soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye’deki ambulans sayısı ve acil sağlık hizmetleri sunumu için ambulanslarda görev yapan sağlık personelinin durumuna ilişkin verileri açıkladı.

Koca, Türkiye genelinde 5 bin 340 ambulansın hizmet verdiğini, özel sektörde hizmet veren ambulans sayısının ise bin 297 olduğunu açıkladı. Koca, Türkiye’de 15 bin 572 kişiye, bir ambulans düştüğünü bildirirken, ambulanslarda görev yapan 3 bin 552 sağlık personelinin koronavirüse yakalandığını belirtti.

ANKA'dan Mehtap Belen'in haberine göre, Sağlık Bakanı, Öztürk’ün, “Tüm ambulanslar her vaka sonrası dezenfekte edilmekte midir? Bir ambulansın dezenfektasyon süresi nedir? Her ilde ve ilçede dezenfektasyon alt yapısı mevcut mudur? İmkân olmayan il ve ilçeler için ne gibi önlemler alınmıştır?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tüm ambulanslarımıza her vaka sonrasında Bilim Kurulunca hazırlanan çalışmalar doğrultusunda dezenfekte işlemleri uygulanmaktadır. Hazırlanan rehber kılavuzlarda belirtilen şekilde dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri yapılmaktadır. Belirlenen algoritmalar her il ve ilçemizde standart şekilde uygulanmaktadır.”

Covid-19'dan ölen personel sayısını açıklamadı

Koca, Covid-19 nedeniyle vefat eden ambulans hizmetlerinde çalışan personel sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde ambulans sayısının yeterli olduğunu söyleyen Bakan Koca, 590 adet acil yardım ambulansının alım sürecinin devam ettiğini ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Ambulans sayımızı 2021 yılında 6 bin 340’a çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl yeni açacağımız istasyonlarla 112 istasyon sayısını 3 bin 100'e çıkaracağız. 2020 yılı içinde 17 helikopter ambulans ve 3 uçak ambulans ile hizmet vermekteyiz. 23 Eylül 2020'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz ile Seyyar Hastane Sistemimizin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası standartlarda (EMT Tip-2) olduğu tescil edilmiştir."