Ambulans şoförünü yaralayan saldırgan tutuklandı

Esenyurt'ta arkadaşlarıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı sırada fenalaşan gence müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırarak ambulans şoförünü yaralayan şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nda uyuşturucu madde kullanan gençlerden birinin fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gruptaki gençlerden Yakup K, güvenliğin sağlanması için polis ekiplerini bekleyen sağlık görevlilerine saldırdı.

Saldırganın demir sopayla ambulansın camını kırması sonucu, ambulans şoförü Recep Ayhan yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ambulans şoförü Recep Ayhan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Yakup K'yi Esenyurt'ta yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

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