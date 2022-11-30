Ambulans şoförünü yaralayan saldırgan tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nda uyuşturucu madde kullanan gençlerden birinin fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gruptaki gençlerden Yakup K, güvenliğin sağlanması için polis ekiplerini bekleyen sağlık görevlilerine saldırdı.
Saldırganın demir sopayla ambulansın camını kırması sonucu, ambulans şoförü Recep Ayhan yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ambulans şoförü Recep Ayhan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Yakup K'yi Esenyurt'ta yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)