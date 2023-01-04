Ambulans şoförünü bıçakladı, kendisini görüntüleyene saldırdı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda kaydedilen görüntülere göre hamile olduğunu belirttiği kardeşiyle Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.

Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerasıyla kaydetmeye başladı.

Ambulans şoförünü olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu. Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın.Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu. Saldırgan daha sonra aracına binerek, uzaklaştı.