Amazon'da yasadışı ağaç kesimiyle suçlanan Brezilya Çevre Bakanı istifa etti

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles istifa etti.

Salles hakkında Amazon yağmur ormanlarında yasadışı ağaç kesimine dair polis araştırmasını engellemek ve yasadışı kereste ticaretine karışmak suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma açılmıştı.

Brezilya'da yüksek mahkemenin, hakkında yasadışı kereste ihracatına izin verdiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını onaylamasının ardından Salles dün istifasını açıkladı.

Yaklaşık 25 milyon dolar değerinde kereste ticaretine yasal zemin oluşturmakla suçlanan Salles hakkında ayrıca ABD ve Avrupa'ya yasadışı kereste ihracatına karıştığı gerekçesiyle bir başka soruşturma daha yürütülüyor.

Brezilya'da faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun 2019 başında göreve gelmesinin ardından Amazon ormanlarındaki ağaçsızlaşmanın arttığı biliniyor. Bolsonaro Amazon ormanlarını maden ve tarım şirketlerinin talanına açmıştı.

Bolsonaro'nun çevre bakanı Salles, Amazon ormanlarındaki talana dair eleştirilere, "madencilik ve tarım ile ormanları korumak arasında bir denge kurmaya" çalıştığını iddia ederek yanıt vermişti.

İstifa eden Salles'in yerine Brezilya Çevre Bakanlığı'nın Amazon'dan sorumlu müsteşarı Joaquim Alvaro Pereira Leite'nin görevlendirileceği belirtildi.