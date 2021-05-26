Amazon, MGM Studios'u satın almaya hazırlanıyor: 9 milyar dolarlık anlaşma

E-ticaret tekeli Amazon'un, film yapım şirketi MGM Studios'u 8,5 ila 9 milyar dolar karşılığında satın almak üzere bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu belirtildi.

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E-ticaret tekeli Amazon'un, film yapım şirketi MGM Studios'u 8,5 ila 9 milyar dolar karşılığında satın almak üzere bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu belirtildi.

CNBC'ye konuşan kaynaklar, anlaşmanın salı günü imzalanabileceğini aktardı.

Söz konusu sözleşme, Amazon'un 2017'de Whole Foods'u 13,7 milyar dolar karşılığında almasından bu yana en yüksek fiyatlı alımı olacak.

2010'da iflasını ilan etmesinin ardından hisseleri çeşitli şirketler tarafından satın alınan MGM, son yıllarda yeni bir alıcı arıyordu. MGM, Rocky, Stargate, Pembe Panter ve James Bond serisinin patentlerini elinde bulunduruyor.

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