Amazon kullanılmamış ürünleri yok ediyor

E-ticaret tekeli Amazon'un satılmayan milyonlarca yeni ve kullanılmamış ürünü her yıl yok ettiği ortaya çıktı.

ITV News'un yayınladığı görüntülerde, şirketin İngiltere'de yer alan depolarında çöpler yığılmış durumda. Çöpler arasında kullanılmamış Akıllı TV, laptop, drone ve saç kurutma makinesi gibi ürünler yer alıyor. Ürünlerin yer aldığı kutuların, "yok et" şeklinde işaretlendiği görülüyor.

Kanala konuşan bir eski Amazon çalışanı, "Cumadan cumaya hedefimiz haftada 130 bin ürünü ortadan kaldırmaktı. Nefes nefese kalıyordum. Yok edilen ürünler için herhangi bir sınır veya gerekçe yoktu. Vantilatör, elektrikli süpürge, MacBook ve iPad'i ortadan kaldırıyorduk, başka bir günse hâlâ paketlenmiş olarak duran toplam 20 bin Covid maskesini yok ettik. Genel olarak ürünlerin yüzde 50'si hâlâ açılmamış ve paketlenmiş haldeydi. Diğer yarısı da iade edilmiş ve iyi durumdaydı" dedi.

İngiltere'nin Dunfermline kentindeki Amazon deposunda ortaya çıkan bir belgeye göre, Nisan ayında bir haftada 124 bin ürün "yok et" olarak işaretlendi. Buna karşılık, aynı dönemde yalnızca 28 bin ürün "bağışla olarak" işaretlendi. Bir şirket yöneticisininse bazı haftalarda "yok et" olarak işaretlenen ürün sayısının 200 bini bulduğunu kanala itiraf ettiği aktarıldı.