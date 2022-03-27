Amasya'da SOL Kültür etkinliğine faşist saldırı

Amasya’da SOL Kültür tarafından düzenlenen edebiyat söyleşisi etkinliğine faşistler saldırdı. Etkinliğe katılan 3 kişi yaralanırken ülkücüler, yurttaşları “Burayı dar ederiz” diyerek tehdit etti. SOL Parti İl Başkanı Sancak, “Bu saldırılara izin vermeyeceğiz” dedi. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Başer, “ne Amasya'yı ne de ülkeyi karanlığa boğamayacaksınız” diye konuştu.

SOL Kültür, bugün kentteki Yeşil Ev Kafe’de Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Girayalp Karakuş’un katılımıyla kahvaltı ve edebiyat söyleşisi düzenledi. Bu sırada kafenin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik ülkücü grup, içeri girerek söyleşiye katılan yurttaşlara saldırdı. Ülkücüler, cam şişe, koltuk gibi cisimleri yurttaşların üzerine atarken tehditler savurdu. Etkinliğe katılan üniversite öğrencileri, “Sana burayı dar ederiz” denerek tehdit edildi.

BirGün'ün haberine göre saldırıda 3 kişi yaralanırken söyleşiye katılan SOL Parti İl Başkanı Suat Sancak, Dr. Girayalp Karakuş ve çok sayıda kişi Emniyet’e giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Yaşananları BirGün’e anlatan SOL Parti İl Başkanı Sancak, şunları söyledi: “Girayalp hocayla SOL Kültür üzerinden edebiyat söyleşisi yapmak üzere kafede buluştuk. Söyleşiye katılan gençlerle birlikte kahvaltı ve edebiyat söyleşisi yaptığımız sırada, Ülkü Ocakları üyesi faşistler tarafından saldırıya uğradık. Cam, çerçeve ve ellerine geçen ne varsa kırarak saldırıyı devam ettirdiler. Etkinliğe katılan 3 arkadaşımızı yaraladılar. Aynı zamanda Giray hocayı ve bir arkadaşımızı 'Amasya’yı terk et, sana burayı zindan ederiz' diyerek tehdit ettiler. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek şikâyetçi olduk. Bazı arkadaşlarımızın yaralanmasına neden olan bu faşistlerden davacı olduğumuzu söyledik. Kafe sahibi, benim kafemi dağıttınız diyerek tartıştı. Bu sırada faşistler zararını karşıladı ve davacı olmaktan vazgeçti. Kafe darmadağın olmuştu. Böyle faşist bir saldırıyı kınıyoruz. Söyleşideki huzurumuzu kaçırmak istediler. Böyle bir saldırıya her zaman cevap vereceğimizi bilsinler. Kişilerin özgürlüğünü engelleyen saldırılara izin vermeyeceğiz.”

Hem tehdit hem saldırı

Dr. Girayalp Karakuş ise “Resmen öldürmeye gelmişler, cam şişeler fırlattılar. ‘PKK kahrolsun ülkücü hareket engellenemez’ diye slogan atıyorlardı. Bizim PKK’yle hiçbir alakamız yok. Biz orada edebiyat söyleşisi yapıyorduk. Canımı zor kurtardım. Bana direkt saldırdılar. Şikâyetçiyim” dedi.

Saldırıda yaralanan üniversite öğrencisi Barış Barlas da şöyle konuştu: “4 yıldır burada üniversite okuyorum. Onların düşüncelerine ters olduğum için sürekli tehdit edildim. Sürekli onlar tarafından bir takip içerisindeydim. Kafeyi yağmaladılar, bize saldırdılar. ‘Barış 24 saat içinde burayı terk’ sloganı atarak tehdit ettiler.”

'Karanlığa boğamayacaksınız'

Saldırıya tepki gösteren SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, şunları dile getirdi: “Amasya'da edebiyat söyleşisine faşistler tarafından saldırılması, bu ülkenin aydınlanma değerlerine, sanat, kültüre, laikliğe saldırıdır. Saldıranlar Amasya’yı ülkeyi karanlığa boğmak isteyenlerdir. Giray hocaya, söyleşiye saldırıyı kınıyoruz. ‘Ülkücü hareket engellenemez’ sloganlarıyla yapılan bu saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidir ki ne Amasya'yı ne de ülkeyi karanlığa boğamayacaksınız. Giray hocamız yalnız değildir.”