Amasya Üniversitesi dekanına 'intihal' soruşturması

Amasya Üniversitesi’nde öğretim üyesi Girayalp Karakuş, üniversite rektörünün ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı'nın tezlerinde intihal olduğu iddia etti.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Karakuş'un şikâyetinin ardından YÖK, iddiaların değerlendirilmesi açısından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç’ın soruşturulması talebine izin verdi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, soruşturma iznine ilişkin belgede şu ifadelere yer verildi:

“Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç’ın profesör unvanını 2018 yılında aldığı esnada yüksek lisans ve doktora tezlerini sunması ve söz konusu tezlerin kabul edilmesi neticesinde profesör unvanına hak kazanması hususu göz önünde bulundurulduğunda yüksek lisans ve doktora tezlerinin kadrosunun bulunduğu Amasya Üniversitesi’ne gönderilerek üniversitenin Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Yönetmeliğine göre etik ihlali yönünden değerlendirilerek soruşturma yapılması ve kurulumuz başkanlığına bilgi verilmesinin gerektiği kanaatine varılmıştır.”