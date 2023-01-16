Amasra’daki maden katliamında son konuşma kaydı ortaya çıktı: 'Ayağı boşaltın, komple boşaltın'

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletme Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen katliamda 42 işçi yaşamını yitirdi, 10 işçi de yaralandı.

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nun raporu beklenirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından, kaza günü işçilere giden talimatın TTK kaynaklarından alınan ses kaydını paylaştı.

'Ayağı boşaltın, boşaltın komple'

Eksi 300 kotundaki işçilerle yapılan ses kaydında, “Selamünaleyküm, ayağı boşaltın, boşaltın komple” ifadeleri yer aldı. Ayrıca kayıtta, telefonu kapatmadan önce bir işçinin, “Tamam anlaşıldı” dediği, ardından arkadaşlarına “Ayağı boşaltın” diyerek bağırdığı duyuldu.

Yavuzyılmaz paylaşımında, “Amasra’da grizu patlamasının yaşandığı dakikada 300 kottaki madencilerle son konuşma kaydı. Merkez Gaz İzleme operatörü, ‘Derhal ayağı boşaltın!’ Bu sayede bu ayaktaki 10 madenci kurtulurken, 1 işçi hayatını kaybetti. Maalesef diğerleri için çok geçti” dedi.