Amasra'da kurumlardan açıklama: 'Bunun kavgasını birlikte vereceğiz'

Bartın'da yaşanan grizu patlamasında 41 madencinin yaşamını yitirmesi, çok sayıda madencinin yaralanmasının ardından Bartın Eğitim-Sen Amasra Şubesi'nde dün birçok siyasi parti ve dernek bir araya gelip konuyla ilgili açıklamalarda bulundu, taziye mesajlarını iletti.

Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora’nın açılış konuşmasında, "Tüm kurumlar olarak madenin başında yer aldık, ailelerin feryadını orada hissettik. Yıllardır maden ocaklarını tasfiye etmeye çalışan AKP iktidarı işçi sayısını düşürdüğü gibi maden ocaklarını yeterli tedbirlerinde alınmadığını teknik bilgisi olan arkadaşlardan bilgi edindik. Ve bugün de buradayız. Bartın’a Amasra’ya bu anlamda dayanışma duyguları için süreci takip etmek için ailelere başsağlığı dilemek için çeşitli kurumlardan dayanışma ziyaretine geldiler. Ben öncelikle Bartın Eğitim Sen adına tüm maden şehitlerimizi iş kazası diye nitelendirilen ama aslında cinayet olan bu faciada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bundan sonraki süreçte ailelerimizin hem psiko sosyal destek anlamında hem de sosyal destek anlamında yanlarında olacağımızı, süreci takip edeceğimizi burdan belirtmek istiyorum" diyerek sözü siyasi partilere verdi.

KESK Enerji Maden Sendikası Amasra temsilcisi, Eğitim-Sen Amasra Başkanı, Amasra Kent Konseyi Başkanı, SOL Parti Amasra İlçe Başkanı, Enerji-Sen İç Anadolu Bölge Temsilcisi, Türkiye Komünist Partisi heyeti, Halkevleri genel başkanı bir araya geldi.

Türkiye Komünist Partisi adına konuşan Gözde Demiral "Bu faciayı öğrenir öğrenmez biz yola çıktık ve buraya geldik son kişi çıkana kadar da maden ocağındaydık. Bu işin fıtratında bu var diyenler çok yanılıyor. Böyle bi şey yoktur. Bu olayda en ufak geçen ihmalin peşine düşeceğimizi ve hesabını soracağımızı buradan belirtmek istiyorum. Dün hayatını kaybeden tüm emekçi arkadaşlarımızın aileleriyle dayanışma içinde olacağız ve bunun kavgasını birlikte vereceğiz. Hepimin başı sağolsun" dedi.