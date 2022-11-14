Amasra'da her akşam 18.09'da toplanıyorlar

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de gerçekleşen maden patlamasında 42 madenci yaşamını yitirdi. Maden patlamasına ilişkin soruşturma devam ederken, madenci aileleri 29 Ekim'den bu yana her gün, ilçede bulunan Madenci Anıtı önünde toplanıyor.

Amasra Belediyesi'nin tertibiyle düzenlenen anmada, patlamanın gerçekleştiği saat olan 18.09'da her akşam bir araya gelen aileler, olayın üstünün kapatılmaması ve unutulmaması için meşale yakıyor. Ayrıca madenci yakınları anıtın önünde bulunan kürsüdeki deftere düşüncelerini de yazıyor. Anıt önüne kurulan masada, yaşamını yitiren her bir madenciyi anmak için 42 tane baret bulunuyor.

soL'a konuşan madenci yakınları, "Eşlerimizin, çocuklarımızın hayatını kaybetmesini yediremiyoruz, sonuna kadar gideceğiz" derken, her biri kazanın ihmaller sebebiyle gerçekleştiğini belirtti.