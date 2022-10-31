Amasra maden katliamında 2 kişi daha adliyeye sevk edildi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden katliamıyla ilgili yürütülen soruşturmada elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş ile elektromekanik başmühendisi Serkan Özdağan da adliyeye sevk edildi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın maden faciasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kişilerden 24’ü Bartın’da gözaltına alınmıştı. Diğer bir kişinin ise İstanbul’da gözaltına alınacağı açıklanmıştı.

Aralarında Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü ve aspiratör mühendisi olan 24 kişinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınmıştı. Gözaltındaki kişilere, "İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?" sorularının yöneltildiği bildirilmişti.