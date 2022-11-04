Amasra maden faciasında hayatını kaybeden madenci sayısı 42'ye yükseldi 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden faciasında yaralanan bir madencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor" dedi.