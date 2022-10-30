Amasra maden faciası: Gözaltına alınan 7 isim TTK Genel Müdürlüğü’nde görevlendirilmiş

Bartın'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında olan yedi ismin TTK Genel Müdürlüğü’nde görevlendirildiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, görevlendirilen isimler Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir, ATİM Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Üretim İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Elektro Mekanik İşletme Müdürü Mehmet Güneş, Üretim Başmühendisi Mehmet Tural, Elektro Mekanik Başmühendisi Serkan Özdoğan, İş Güvenliği Başmühendisi Volkan Soylu.