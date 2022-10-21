Amasra Katliamı soruşturmasında işçilerin ifadesi alındı

Bartın'da 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği Amasra Katliamı'na ilişkin soruşturmada 6 savcı görevlendirildi. Ayrıca, mühendisler ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti kuruldu. Bilirkişi heyeti, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır ve madencilerin avukatları ile maden sahasında inceleme yaptı. Eksi 300 kotundaki yangının sürmesi ve karbonmonoksit gazının yüksek olması nedeniyle heyet, patlamanın olduğu bölgede inceleme yapamadı.

DHA'nın haberine göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağındaki katliamdan kurtulan 58 işçiden sağlık ve psikolojik durumu iyi olanların ifadeleri alınmaya başladı. Şu ana kadar kurum yöneticileri ile madenciler olmak üzere 50'yi aşkın çalışanın ifadesine başvuruldu.

'Kusurlu kişilerin 'şüpheli' olarak ifadeleri alınabilir'

Süreç ile ilgili konuşan Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, "Heyet ile birlikte binalarda ve teçhizatlarda yerinde incelemelerde bulunduk. Yine bu noktada çalışanlardan da görüşler alınarak, sorular yöneltildi. Bilirkişi heyetinin yaklaşık 6,5 saat süren kapsamlı araştırmalarından sonra kapsamlı bir rapor hazırlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca patlama yaşandıktan sonra daha önce el konulan dijital materyaller üzerinde de incelemelerini tamamlandıktan sonra bir rapor sunacaklarını düşünmekteyiz" dedi.

Olay ile ilgili kusurlu kişilerin "şüpheli" olarak ifadelerinin yakın zamanda alınabileceğini söyleyen Parlatır, "Bu kapsamlı rapor öncesinde de çok kısa bir süre içinde bir ön rapor hazırlanacağını kendi açımdan tahmin etmekteyim. Hukuka aykırı veya direkt ihmali olan, kusurlu olan, tedbirsizlik ve dikkatsizlik niteliğinde eylemlere ilişkin olarak bir ön rapor gibi bir görüş sunabileceklerini düşünmekteyim. Bu ön rapor ile olay anı ve sonrasındaki maden işçilerinin görüşleriyle birlikte, kusurlu kişilerin şüpheli olarak ifadelerinin yakın bir zamanda alınabileceğini düşünmekteyim" diye konuştu.