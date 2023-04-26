Amasra davası sürüyor: Sanık avukatları madenci yakınlarının salon dışına çıkarılmasını istedi!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Bazı müştekiler ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, salona getirildikleri sırada sanıklara tepki gösterdi.

Davanın ikinci gününde tutuklu sanık TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in avukatının beyanlarının dinlenilmesinin ardından sanıkların savunmasının alınmasına devam edilecek.

Sanıkların psikolojisi bozuluyormuş!

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından aktardığına göre, duruşma sanık sorgularıyla devam ediyor. İşletme müdürü sanık Selçuk Ekmekçi'nin sorgusuna başlanıldı. Madenci yakınlarının sanıklara gösterdiği tepkiler üzerine sanık müdafileri söz alarak madenci yakınlarının salon dışına çıkarılmasını, müvekkillerinin psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Duruşmaya 15 dakika ara verildi.

Duruşma yerinin değiştirilmesi talebine ret

Tekirdağ Baro Başkanı ve bir kısım müşteki vekilleri duruşmanın adliye koridorundan ziyade daha sağlıklı bir ortamda yapılmasını tekrar talep ettiler. Mahkeme başkanı bu koşullarda yargılamaya devam edeceğini tekrar belirterek talepleri reddetti.

İşletme müdürü Ekmekçi'ye tepki: Yalan söylüyorsun

İşletme müdürü Selçuk Ekmekçi sorgusunda "2015 yılında göreve geldiğimde iş sağlığı ve güvenliği sebebiyle faaliyet dahi durdurulmuştu. Ben göreve başladıktan sonra tüm bu eksiklikleri tamamladık" dedi.

Olay günü 14 Ekim 2022 tarihinde kayıtlarda hiçbir olumsuz durum gözlemlemediklerini öne süren Ekmekçi "İşçilerin kendi belirlediği 'çalışan temsilcilerinden' dahi tarafıma hiçbir olumsuzluk bildirilmemişti. Ben olay günü barutçu ve vardiya sorumlularına rutin kontrolleri yapıp yapmadığını sormuşum. Madencilik bir zincirlemedir, bu halkalardan birisi görevini yapmadığında zincir bozulur. Herkes kendi görevinden sorumlu. Ben denetim görevimi düzgün yaptım" diye konuştu.

Madenci yakınlarının "delilleri dahi kararttınız" demesi üzerine Ekmekçi "Yangın olan bölgeyi söndürmek için elimden geleni yaptım. Koordinasyon gelip olaya el koyunca da geri çekildik. Hiçbir delil karartmadık" dedi.

Gaz ölçümlerinde metan oranı yüzde 1,5'in üzerine çıktığında elektriklerin kesildiğini belirten Ekmekçi "Raporda da elektriklerin kesildiği ortadadır" dedi.

Ekmekçi "MAPEG 2022 yılında 3 kere denetim geçirdik. Bize kusur atfedilen kömür tozu, havalandırma gibi hususların tamamında denetimlerden geçmişiz. Olaydan 3 gün önce olay yerini denetlemişler, -320 noktasında gerçekleşmiş, sıkıntısız demişlerdir. TTK kapsamında da aylık periyotlarda denetimler yapılmış, yine bir eksikliğimiz görülmemiş. Kusur atfedilen hususların hiçbiri raporlarda yok, hiçbir eksiğimiz görülmedi. Bu kadar denetimden geçen bir iş yerinde eksiklik olması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"Bilirkişi raporunda bilime aykırı tespitler bulunmaktadır. İş yerimizde patara uygulaması yoktur" diyen Ekmekçi'ye, madenci yakını ve aynı madenden emekli olan bir kişi "Biz 17 yıl patara attık madende, Selçuk Ekmekçi yalan söylüyorsun!" diyerek tepki gösterdi.

Ekmekçi havalandırmaya ilişkin "24 saat boyunca gaz izleme merkezimiz çalışıyor, bu sensörlerin hiçbirinde alt değer görülmemiş" dedi ve "Ayrıca havalandırma planı benim görev alanımda da değil" diye belirtti.

"Acil eylem planlarımız bakımından da, kurtarma alanında hiçbir kargaşa yaşanmamıştır. Bu bakımdan da kusurumuz yoktur" diyen Ekmekçi'ye madenci yakınları "Tek bir tahlisiye ekibi dahi yoktu orada!" diyerek tepki gösterdi.

Pervane arızasında üretim neden durmadı?

Müştekilerin avukatı Derviş Emre Aydın'ın sorusu üzerine TTK Genel Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın talimatıyla ve bilgisi dahilinde, acil ve yetiştirilmesi gereken durumlarda lavvara sokulmadan kömür çıkartıldığı ortaya konuldu. Aydın'ın olay günü pervane arızası gerçekleştiğinde neden üretimin durdurulmadığına ilişkin sorusu üzerine sanık Selçuk Ekmekçi "bilgisinin olmadığını, olsaydı durduracağını" belirtti. Tanığın aksi yöndeki beyanına ilişkin de "neden öyle dediğini bilmiyorum" dedi.