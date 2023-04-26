Amasra davası sürüyor: Sanık avukatının 'Belki de bir işçinin eylemi' sözlerine ailelerden tepki

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bartın Adliyesi'nin koridorunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Bazı müştekiler ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, salona getirildikleri sırada sanıklara tepki gösterdi.

Davanın ikinci gününde tutuklu sanık TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in avukatının beyanlarının dinlenilmesinin ardından sanıkların savunmasının alınmasına devam edilecek.

Sanıkların psikolojisi bozuluyormuş!

ANKA'nın aktardığına göre tutuklu sanıklardan Cihat Özdemir’in avukatının savunmasında “Kazaya sebebiyet veren bir eylem belki de oradaki bir işçinin eylemidir” demesi üzerine madenci aileleri, “Yuh, canlarıyla ödediler” diyerek tepki gösterdi.

Avukat savunmasında, “Müvekkilim müessese müdürüdür ancak bütün yetkiler ona ait değildir. İşçilerin baretleri, maskeleri vs. TTK Genel Müdürlüğü’nün kararına göre alınmaktadır. Bu nedenle bunların eksikliklerinden Cihat Özdemir sorumlu değildir. Maden, Çalışma Bakanlığı tarafından kazadan 3 gün önce denetlenmiştir. 0.5 altında bir hava ölçümüne rastlanmamıştır. Söz konusu bu yargılanmalarda bütün mağdur yakınlarının da mağduriyetinin giderilmesi ve tahliyeye ilişkim taleplerimizi de dile getireceğiz” dedi.

Madenci aileleri tepki gösterince sanık avukatları ve mağdur ailelerin avukatları arasında tartışma yaşandı. Sanık avukatlarının “Müvekkillerimizin psikolojisi etkileniyor, dışarı çıkarın” demesine mağdur ailelerinin avukatları, “Nereye çıkarıyorsun” diye tepki gösterdi. Aileler alkışlarla avukatlarına destek oldu. Salonda gerginliğin büyümesi üzerine 20 dakika ara verildi. Sanık avukatının “Burası siyaset arenası değil. Vekil sadece ortalık karıştırıyor” sözleriyle salonda gerginliğin büyümesi üzerine 20 dakika ara verildi.

Aranın ardından hâkim son kez uyardığını ve "huzursuzluk çıkarıldığı takdirde" anlayış gösterilmeyerek, aileleri ve izleyicileri adliyenin 100 metre yakınına yaklaştırılmayacağını belirtti. Ailelerin avukatları bir kez daha duruşmanın koridorda yapılmasının sağlıklı olmadığını belirterek bir salona geçilmesini talep etti. Mahkeme başkanı şu an daha iyi bir ortam sağlanamayacağını söyleyerek duruşmaya devam etti.

Duruşma yerinin değiştirilmesi talebine ret

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından aktardığına göre, duruşma sanık sorgularıyla devam ediyor. İşletme müdürü sanık Selçuk Ekmekçi'nin sorgusuna başlanıldı. Madenci yakınlarının sanıklara gösterdiği tepkiler üzerine sanık müdafileri söz alarak madenci yakınlarının salon dışına çıkarılmasını, müvekkillerinin psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Tekirdağ Baro Başkanı ve bir kısım müşteki vekilleri duruşmanın adliye koridorundan ziyade daha sağlıklı bir ortamda yapılmasını tekrar talep ettiler. Mahkeme başkanı bu koşullarda yargılamaya devam edeceğini tekrar belirterek talepleri reddetti.

İşletme müdürü Ekmekçi'ye tepki: Yalan söylüyorsun

İşletme müdürü Selçuk Ekmekçi sorgusunda "2015 yılında göreve geldiğimde iş sağlığı ve güvenliği sebebiyle faaliyet dahi durdurulmuştu. Ben göreve başladıktan sonra tüm bu eksiklikleri tamamladık" dedi.

Olay günü 14 Ekim 2022 tarihinde kayıtlarda hiçbir olumsuz durum gözlemlemediklerini öne süren Ekmekçi "İşçilerin kendi belirlediği 'çalışan temsilcilerinden' dahi tarafıma hiçbir olumsuzluk bildirilmemişti. Ben olay günü barutçu ve vardiya sorumlularına rutin kontrolleri yapıp yapmadığını sormuşum. Madencilik bir zincirlemedir, bu halkalardan birisi görevini yapmadığında zincir bozulur. Herkes kendi görevinden sorumlu. Ben denetim görevimi düzgün yaptım" diye konuştu.

Madenci yakınlarının "delilleri dahi kararttınız" demesi üzerine Ekmekçi "Yangın olan bölgeyi söndürmek için elimden geleni yaptım. Koordinasyon gelip olaya el koyunca da geri çekildik. Hiçbir delil karartmadık" dedi.

Gaz ölçümlerinde metan oranı yüzde 1,5'in üzerine çıktığında elektriklerin kesildiğini belirten Ekmekçi "Raporda da elektriklerin kesildiği ortadadır" dedi.

Ekmekçi "MAPEG 2022 yılında 3 kere denetim geçirdik. Bize kusur atfedilen kömür tozu, havalandırma gibi hususların tamamında denetimlerden geçmişiz. Olaydan 3 gün önce olay yerini denetlemişler, -320 noktasında gerçekleşmiş, sıkıntısız demişlerdir. TTK kapsamında da aylık periyotlarda denetimler yapılmış, yine bir eksikliğimiz görülmemiş. Kusur atfedilen hususların hiçbiri raporlarda yok, hiçbir eksiğimiz görülmedi. Bu kadar denetimden geçen bir iş yerinde eksiklik olması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"Bilirkişi raporunda bilime aykırı tespitler bulunmaktadır. İş yerimizde patara uygulaması yoktur" diyen Ekmekçi'ye, madenci yakını ve aynı madenden emekli olan bir kişi "Biz 17 yıl patara attık madende, Selçuk Ekmekçi yalan söylüyorsun!" diyerek tepki gösterdi.

Ekmekçi havalandırmaya ilişkin "24 saat boyunca gaz izleme merkezimiz çalışıyor, bu sensörlerin hiçbirinde alt değer görülmemiş" dedi ve "Ayrıca havalandırma planı benim görev alanımda da değil" diye belirtti.

"Acil eylem planlarımız bakımından da, kurtarma alanında hiçbir kargaşa yaşanmamıştır. Bu bakımdan da kusurumuz yoktur" diyen Ekmekçi'ye madenci yakınları "Tek bir tahlisiye ekibi dahi yoktu orada!" diyerek tepki gösterdi.

Pervane arızasında üretim neden durmadı?

Müştekilerin avukatı Derviş Emre Aydın'ın sorusu üzerine TTK Genel Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın talimatıyla ve bilgisi dahilinde, acil ve yetiştirilmesi gereken durumlarda lavvara sokulmadan kömür çıkartıldığı ortaya konuldu. Aydın'ın olay günü pervane arızası gerçekleştiğinde neden üretimin durdurulmadığına ilişkin sorusu üzerine sanık Selçuk Ekmekçi "bilgisinin olmadığını, olsaydı durduracağını" belirtti. Tanığın aksi yöndeki beyanına ilişkin de "neden öyle dediğini bilmiyorum" dedi.

ANKA'nın aktardığına göre Ekmekçi mahkemedeki ifadesinde görevini yaptığını öne sürerek şöyle konuştu:

“Benim babam da ben 6 yaşındayken maden kazasında hayatını kaybetti. Aileleri çok iyi anlıyorum. Olay günü vardiyada işçilerimizden metan gazıyla ilgili bir soruna rastlanmamıştır. İş yeriyle ilgili herhangi bir olumsuz durum gelmemiştir. Ben denetim görevimi düzgün yaptığıma inanıyorum. Bu konuda vicdanım rahattır. Olay 18.20'de bana bildirildiğinde olay yerine giderek yardım ettim. Ocaktaki her noktayı gördüm. Canımı tehlikeye atarak yardım ettim. Olay yerinde sabit ve seyyar sensörümüz 5 adet de alarmımız mevcuttur. Olaydan sonra bilirkişimiz elektriğin kesildiğini raporda belirtmiştir. Çalışma Bakanlığı, müfettişleri, 11 Ekim’de olay yerinde kendi cihazlarıyla gaz ölçümü yapmışlar tozla mücadeleyi denetlemişler, herhangi bir sorun olmadığını tespit etmişleridir. Bu kadar denetlenen bir iş yerinde eksiklerin olması söz konusu değildir.

Personel eksikliğinden bazı noktalarda çalışamadıklarını söyledi

Madenci ailelerinin avukatlarından Emre Aydın, sanıktan haritada sensörlerin yerlerini göstermesini istedi. Ekmekçi, haritada sensörlerin yerlerini gösterdi. Sensörlerin İş Sağlığı Merkezi’nce yerleştirildiğini de belirten Ekmekçi, personel eksikliğinden dolayı bazı noktalarda çalışamadıklarını belirtti.

Olay öncesine ait 14 Ekim 2022 saat 14.24’te merkeze gelen bir görüşme dinletildi. Merkeze gelen bir aramada metan konsantrasyonunun artacağını belirten kişinin, çalışanların panik yapmamasının söylediği ses kaydına karşın sanık, “Havalandırma planıyla ilgili herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Burada ayrıca metan sensörlerimiz bulunmaktadır. İki noktadaki hava birleşip havalandırmadan çıkmaktadır" dedi. Ayrıca acil eylem planının olaydan yaklaşık 1 ay önce yapıldığını belirtti.

Daha sonra mahkeme, duruşmaya 1 saat öğlen arası verdi.