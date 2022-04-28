'Amaç Şişli Etfal'in değerli arazisine çökmek'

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınan İstanbul’daki Şişli Etfal Hastanesi’nin binasına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün bazı birimleri taşınacak. Bunun için bir de tadilat ihalesi yapılacağı açıklandı.

BirGün'den Oktay Evsen'in haberine göre, Şişli Etfal Dayanışması üyeleri dün de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Düzenlenen basın açıklamasında, “2010 yılında yapımı başlayan Seyrantepe Hastane binası, daha sonra yılan hikâyesine dönen inşaat süreciyle birlikte 2021 yılında tamamlandı ve Şişli Etfal Hastanesi’nin bir kısmı buraya, kalan kısmı da yine planlama konusundaki yetersizlikten kaynaklı Sarıyer’e taşındı. Tüm uyarılarımıza rağmen pandemi döneminde alelacele, yangından mal kaçırır gibi taşınma işlemi gerçekleştirildi. Maalesef bu süreçte yaptığımız tüm uyarıların bir bir gerçekleştiğine tanık olduk” denildi.

“Başından beri hastane binamızın güçlendirilmesini, güçlendirilemiyorsa yıkılıp yerinde yeniden yapılmasını talep ettik” ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

“İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ‘çürük’ denilen, ‘güçlendirilmeye uygun değil’ denilen hastane binasının 2, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci katlarının herhangi bir güçlendirme çalışmasına gerek duyulmaksızın iç tadilat ve dekorasyonunun yapılmasını ihale etmekte ve bu katlara kendisi taşınmayı planlamaktadır. Asıl amaç, hastaneyi boşaltıp 36 bin 525 metrekarelik son derece değerli arazisine çökmek, o arazi üzerinde yeni rant projeleri hayata geçirmek mi?”

Şişli Etfal Dayanışması üyeleri taleplerini de şöyle sıraladı: