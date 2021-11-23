Alzaymırlı anneden ifade almışlardı, polisler artık zanlı: Dosyayı jandarma takip edecek

Gaziantep'te 22 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 19 Kasım'da yaşamını yitiren Mehmet Yıldız'ın ölümüyle ilgili şüpheler polisin bu ölüme neden olabileceğine işaret ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'deki köşesinde kaleme aldığı yazısında Yıldız'ın ölüm nedeninin polisler tarafından gizlenmeye çalışıldığını anlatan süreci köşesine taşıdı.

Polise göre Yıldız, içki içtiği Orhan Barkır ve diğer arkadaşlarınca dövülmüş ve yere düşerek, kafasını zemine çarpmıştı. Ancak hem görgü tanıklarının ifadeleri, hem de Yıldız'ın alzaymırlı annesinden atar topar alınmaya çalışılan ifade şüpheleri artıyor. Soruşturma polisten alınıp jandarmaya verildi.

Saymaz süreci köşesinden şöyle aktardı:

Bir çocuk babası Yıldız, aynı sokaktan komşusu olan 20 yaşındaki Barkır'ı içki içmek için evine davet etti. Gece sarhoş olup avaz avaz türkü söyleyerek sokağa çıktılar. İhbar üzerine gelen polisler "İçeriye girin, ses yapmayın" diye uyardı. Gürültü bitmedi. Çeyrek saat sonra polis yeniden geldi ve iki kafadarı gözaltına almak istedi. Gerginlik tatlıya bağlandı ve sokaktan ayrıldılar. Fakat Yıldız ve Barkır, türkü söylemeye devam etti. Ekipler üçüncü kez geldi. Bu sırada balkonda sigara içen Selçuk Polat yaşananları bir gerilim filmi gibi seyretti. Polat, gördüklerini savcılıkta şöyle anlattı:

"Ekipler 'Sizin yaptığınız yeter' diyerek Orhan ile Mehmet'e vurmaya başladı. Orhan'ı yerde copla darp ediyorlardı. Mehmet araya girince 4-5 kişi onu da darp etmeye başladı. Mehmet düşünce polisler panikledi. Çevreden su istediler."

Yıldız hastaneye kaldırıldı. Barkır ise ertesi gün evde yakalandı. Barkır'a göre polis "İçeri girin" diye talimat verince Yıldız, "Bir sigara içeyim, içeri gireceğim" diye yanıtladı.

Barkır:

"Bunun üzerine bana ve Mehmet'e copla vurmaya başladılar. Beni ayaklarının altına alıp vurdular. Yıldız'ın ve benim kafamıza vurdular. Yıldız kafasına gelen darbeyle bayıldı. Kafası kan içerisindeydi. Biz polislere ne küfrettik, ne mukavemette bulunduk. Dövmelerine rağmen terbiyemizi bozmadık."

Savcı tutanağa şu tespiti geçirdi:

"Barkır'ın alnında ve burnunun üst tarafında darbeye bağlı yoğun kızarıkların olduğu görüldü. Bu şahsın bu denli yaralaması olmasına rağmen evrak içerisinde adli raporunun alınmadığı anlaşıldı."

Yasa emrettiği halde Barkır ya doktora götürülmemiş... Ya da ona darp raporu yazılması engellenmişti. İkisi de suçtu. Savcı yeni bir rapor daha aldırdı. Polise göre arkadaşları dövdü Yıldız ve Barkır'a, görevi yaptırmamak için direnmekten soruşturma açıldı. Polis S.K. ve polis İ.E. mağdur sıfatıyla ifade verdi. İki polise göre alkollü şahısların çevreye zarar verdiği anonsu üzerine sokağa gidip 4-5 erkeğin kavga ettiğini gördüler.

Polis S.K.:

"Karanlık olduğu için yüzlerini göremedik. Üçü kaçtı. Barkır, 'Siz polisler adi ve ş... insanlarsınız. Sizi mesleğinizden ettireceğim. Sizin ananızı s...' diye tehdit ve hakarette bulundu. İkazda bulundum. Devam edince müdahale ettik. Barkır, kaçtı. Beş metre ileride Yıldız'ı alkollü gördüm. Yüzünde darpa bağlı kan izi vardı. Yalpalayarak geriye geldi. Yere düştü, kafasını sert şekilde yere vurdu."

Emniyette şiddet iddiası

Yıldız'ın 19 Kasım'daki ölümü üzerine Orhan Barkır şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Avukatı Şevket Arzık'ın iddiası göre Barkır, "Mehmet'i ben ittim" şeklinde ifade vermesi için tokatlandı ve baskıya uğradı. Barkır, kasten öldürme iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polisler bu dosyada şüpheli değildi. Savcılığa göre Yıldız'ın annesi Hatice'nin Barkır'ı suçlayan bir ifadesi vardı.

Alzaymırlı anneden ifade aldılar!

Polis, Yıldız'ın arkadaşları tarafından dövüldüğü suçlamasına dayanak olarak annesi Hatice'nin Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde ifadesi almıştı. Hem de saat, 06.15'te! Yani, oğlu içeride tedavi görürken... Hatice Yıldız, bu ifadesinde Barkır'ı suçlayarak, şöyle diyor:

"Dışarıya çıktığımda 4-5 kişilik grup oğlumla kavga ediyordu. Biri kapı komşumuz, Barkır'dı. Diğerlerini tanımıyorum. 'Yapmayın, durun, komşuyuz' dedim. Polis kavgayı ayırdı."

Bu tutanak başlı başına bir skandal. Neden mi? 69 yaşındaki anne iki yıldır alzaymır hastası ve hiçbir şey hatırlayacak halde değildi. Bu gerçeği öğrenen Avukat Arzık, dün anneyi savcılığa götürdü. Sorguda anneye "Olay gün ne oldu?" diye soruldu. Anne "Ne olduğunu hatırlamadığını, oğluna polislerin vurduklarını ve oğlunun düştüğünü" söyledi. "Başka birşey hatırlamıyorum" dedi. "Oğlun ile Barkır'ın arası nasıldı?" diye soruldu. "İyiydi. Olay günü Orhan ile oğlum kavga etmedi" diye yanıt verdi. İlk ifadedeki anlatımı sordu. "Polise ifade verdiğimi, böyle bir şey söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum" dedi. Ve ekledi: "Oğluma vuran polislerdir. Copla vurdular. Olduğu yerde kaldı oğlum. Kalkamadı. Olay anında pencereden bakıyordum. Kafası yere gelecek şekilde düştü."

Jandarma yürütecek

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı jandarmalarla yürütmeye karar verdi. Polisler artık olağan şüpheli. Avukat Arzık, "Polisler suç işlemiş ve kapatmak için bir sürü hukuksuzluk yapmış" diyor.