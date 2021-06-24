Altun'un kaçak yapısını haberleştiren muhabirler için hapis cezası istemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, kiraladığı araziye izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasını haberleştirdiği için yargılanan Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak, fotoğraf muhabiri Vedat Arık, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş ve Yazıişleri Müdürü İpek Özbey hakkında duruşma savcısı 14 yıla kadar hapis cezası istedi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Hazal Ocak, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un, kiraladığı araziye izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasını haberleştirdiğim için arkadaşlarımla birlikte yargıç karşısındaydık. Duruşma savcısı 14 yıla kadar hapis cezası istedi. Yargılanan gazetecilik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un, kiraladığı araziye izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasını haberleştirdiğim için arkadaşlarımla birlikte yargıç karşısındaydık. Duruşma savcısı 14 yıla kadar hapis cezası istedi. Yargılanan gazetecilik. #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/EjgmvEcTFT — hazal ocak (@SHazalocak) June 24, 2021

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İBB tarafından yıkılmasına dair haber nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerine dava açılmıştı.

Söz konusu haberi ''Boğazda kaçak var'' başlığıyla duyuran Cumhuriyet Gazetesi'ne, haberin ardından terör soruşturması açılmış ve habere erişim engeli getirilmişti.