Altun: Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili şüpheli haberler için "Dezenformasyon Bildirim Servisi" kullanıma açıldığını bildirdi.

Altun, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz" paylaşımında bulundu.