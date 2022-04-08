Altıncı şirket 3 yıl sonra Edremit'e geri dönüyor: 200 bin ağaç kesilecek

Bahar Madencilik tarafından Balıkesir’in Edremit ilçesi Havran-Büyükşapçı köyünde yapılması planlanan Demirtepe altın madeni projesi, 2019 yılında henüz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılmadan bölge halkının mücadelesi sonucunda iptal etmişti.

Ancak ‘altın’cı şirket 3 yıl sonra Havran’a geri dönmek istiyor.

İptal kararının verildiği 2019 yılından beri bölgedeki ruhsatları satın alarak büyüyen Bahar Madencilik, hazırladığı yeni Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu.

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısının ardından yaşanacak gelişmeler, bölge halkı ve çevreciler tarafından dikkatle izlenirken; şirket, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki siyanürlü altın arama faaliyetleri sonucunda doğaya uğrattığı yıkım ve Fethullahçılığı ile bilinen Akın İpek’in Koza Altın A.Ş’si ile olan bağlantıları ile biliniyor.

Gerçek Gündem'in haberine göre şirket, bölgedeki maden ruhsatlarını birçoğunu satın almış durumda. 8 bin hektarın üzerindeki bir alanda projeyi yapmayı planlayan şirket, iki etapta projenin yapılacağını iddia ediyor.

Projenin ilk etabında ise tam 187 bin ağacın kesileceğini söylüyor. İkinci etap ile birlikte düşünüldüğünde bu sayının iki katına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tarım alanları tehlikede

Türkiye’nin tarımsal üretiminin dışarıya bağımlı olmasına ilişkin tartışmalar, artan hayat pahalılığı ile birlikte yeniden şiddetlenirken; Bahar Madencilik’ın, projede açık ocak kuracağı alan yoğunlukla karaçam ormanlarının bulundu bölgede.

Siyanürlü altın arama faaliyetinin yapılacağı yer ise tarım alanlarının üzerinde yer alıyor. Şirket, maden faaliyetlerini orman ve tarım alanlarında gerçekleştirebilmek için bütün izinleri almış durumda değil. Ancak ÇED raporunda şirket, ‘yavaş yavaş’ izinlerin tamamını alacağını iddia ediyor.

Havran Barajı da olumsuz etkilenecek

Projenin, ormanlara ve tarım alanlarına vereceği zararın yanı sıra Havran Barajı’nı da olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Havran Barajı’na 6 kilometre mesafede bulunan proje alanı, ÇED raporunda barajı besleyen derelerin su toplama havzalarını da içerecek şekilde gösterildi.

Konuya ilişkin konuşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süheyla Doğan, "O bölgeler kuraklaştığı zaman bu derelerin su toplama havzaları yok olacak. Dereler de yok olacak. Havran Barajı, suyun kaybedecek. Havran Ovası’nın sulamasını sağlayan baraj da tehdit altında kalacak" ifadelerini kullandı.

Bahar Madencilik ile İngiliz Stratex International Madencilik'in birlikte kurduğu Altıntepe Madencilik Şirketi, Ordu'nun Fatsa-Ünye ilçeleri arasında yer alan 196 hektarlık bölgede 8 yıldır altın çıkarıyor.

Söz konusu maden alanının yakınlarındaki su kaynaklarında ağır metal kirliliği bulunmuştu.

Aynı şirketin aynı yöntemlerle yapmayı planladığı maden faaliyetlerinin etkisinin de aynı olacağı ifade ediliyor.

Bahar Madencilik - Koza Altın ilişkisi

Fethullahçılara yönelik soruşturmalar kapsamında Akın İpek’in kayyım atanan şirketlerinin arasında Koza Altın A.Ş. de bulunuyordu.

Bahar Madencilik’in Fethullahçılarla ilişkisi Gazeteci İbrahim Gündüz’ün çıkardığı son kitabı ‘Altın Girdap’ ve gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun geçtiğimiz haziran ayında yazdığı köşe yazısında gün yüzüne çıktı.

Gündüz kitabı ‘Altın Girdap’a ilişkin Oda TV’nin sorularına verdiği yanıtlarda, Bahar Madencilik’in Koza Altın şirketinin alt taşeronu olarak çalıştığını aktardı.

Gündüz, Bahar Madencilik’in 2007-2013 yılları arasında Koza Altın’ın çalıştığı tek şirket olduğunu belirtirken; Gazeteci Orhan Uğuroğlu ise söz konusu 6 yılda Koza Altın’ın Bahar Madencilik’e 500 milyon liranın üzerindeki tüm altın işletme işlerini ihalesiz olarak verdiğini, geçtiğimiz haziran ayındaki köşe yazısında yazmıştı.

Uğuroğlu aynı yazısında Bahar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Yılmaz’ın bütün başvurularının Akın İpek ve Koza Altın ile bağlantısı nedeniyle cumhurbaşkanı tarafından reddedildiğini de belirtti.

Uğuroğlu ayrıca yaşanan başvuru girdabı sonrası şirketin isminin sonradan "Bahar Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirildiğini ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İhsan Yılmaz'ın kardeşi Ejder Yılmaz'ın getirildiğini yazdı.