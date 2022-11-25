Altıncı kattan düşen Gamze eşi tarafından öldürülmüş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ıncı katından düşerek ölen henüz bir yıllık evli Gamze Yağlıoğlu'nun (29) intihar ettiği öne sürülmüştü. Ancak genç kadının eşi tarafından balkondan itildiği ortaya çıktı.

Savcı hazırladığı iddianamede Alper Yağlıoğlu'nun "eşi öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

Sabah'ın haberine göre savcı, Gamze Yağlıoğlu ile ilgili hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylara yer verdi. Gamze'nin saat 20:52:03 saniyesinde bahçe duvarına düştüğü, eşi Alper'in saat 20:53:42 saniyesinde site giriş kapısından dışarı çıktığı, düşme anı ile şüphelinin çıkış anı arasında 1 dakika 39 saniye fark bulunduğu, şüphelinin Gamze'nin düştüğünden haberinin olmadığını söylese de Gamze'nin düşmesi ile birlikte olay yerini tesadüfen terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Tırnaklarından alınan örneklerde eşinin DNA'sı bulundu

Ayrıca genç kadının tırnaklarından alınan örnekler ile şüphelinin DNA profilinin uyuştuğuna yer verildi. Gamze'yi balkondan aşağıya iterek öldürdüğü, sonrasında suçu üzerinden atmak için evden çıktığı, kısa bir süre sonra geri geldiği, geldikten yaklaşık 6 dakika sonra Gamze'nin cesedinin yanına gittiği belirtildi.

Alper Yağlıoğlu'nun daireye çıkış, daireden iniş ve cesedin bulunduğu yeri eliyle koymuş gibi bulmasının 6 dakika içinde olmasının mümkün olmadığına yer verildi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Alper Yağlıoğlu ise verdiği ifadelerde eşinin intihar ettiğini belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Anne Neşe Kıraç da, "Gamze Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazandı. Tam burslu okudu. Bölümünü 2016'da birincilikle bitirdi. Ardından ABD'de Southern İllions Aniversitesi, Almanya'da Bremen Üniversitesi'de eğitim aldı. İngilizce, Almanca, Fransızcayı ana dili gibi biliyordu. Dünyanın en saygın kuruluşlarında görev aldı. Kızım intihar etmedi, cinayete kurban gitti. Gamze hayat dolu, hayalleri olan bir kızdı" dedi.

Kızının yabancı bir şirkette grafiker olarak çalıştığını belirten anne Neşe Kıraç, "Kızım intihar edecek biri değildi. Jandarma olay günü eve girdiğinde çamaşır makinesi bile çalışıyormuş" dedi.