Altın Şafak'ın ikinci elemanı İtalya'ya kaçmayı planlıyormuş

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana firardayken geçen hafta Yunanistan'da tutuklanan Altın Şafak neo-nazi suç örgütünün ikinci elemanı Hristos Pappas'ın İtalya'ya kaçmayı planladığına inanılıyor.

Polis soruşturmasına göre, Pappas'ın yakın bir akrabası, yetkililerin şüphelendiği üzere, faşist liderin kaçması için zemin hazırlamak için Mart ayında İtalya'ya bir gezi yaptı. Burada Pappas'ın akrabası aşırı sağcı kişilerle temas kurdu.

Yetkililerin 58 yaşındaki zanlının kaçış planına ilişkin değerlendirmeleri ve şüpheleri, geçtiğimiz hafta evinde yakalandığı bir kadın arkadaşının Atina'daki dairesinde bulunan dokuz el yazısı notla pekiştirildi.

Notlar henüz dava dosyasına bu şekilde dahil edilmedi. Pappas'ın avukatı Periklis Stavriyanakis, Yunanistan menşeli Kathimerini'ye yaptığı açıklamalarda, notların "Analiz için Kriminolojik Soruşturmalar Müdürlüğü'ne gönderildiklerini" açıkladı.