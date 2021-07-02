Altın Şafak firarisi tutuklandı

Feshedilen neo-Nazi çete Altın Şafak'ın kaçak ikinci adamı Hristos Pappas, Perşembe günü geç saatlerde tutuklandı. Nazi yönetici bugün Atina savcısının önüne çıkacak.

Yargıçlar tarafından suç örgütü olarak ilan edildikten sonra partinin diğer liderleriyle birlikte 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Pappas, geçen Ekim ayında polis tarafından cezaevine götürülmeden önce "ortadan kaybolmuştu".

Nazi çeteci, geçen hafta polise gelen ihbarın ardından yakalandı. Pappas'ın 2019 yerel seçimlerinde Altın Şafak adlı çeteden milletvekili İlyas Kasidiaris'le ortak aday olan 52 yaşındaki bir kadının Atina'nın Zografou semtindeki evinde saklandığı ortaya çıkmıştı.

Zografou'daki ev gözetim altına alınırken Yunanistan basınına göre polisler Pappas'ın aslında orada saklandığını tespit etmek için "çöpü bile arayacak" kadar ileri gitti.

Bugünkü duruşmada Pappas'ın kaç yıl hapis yatacağı belli olacak.