Altın Portakal Film Festivali'nde onur ve emek ödüllerinin sahipleri belli oldu: 'Özgür basın olmadıkça özgür ülke olmaz'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri Onur Ödülleri'nin takdimi oldu. Ödülünü oyuncu Berkay Ateş'in elinden alan Menderes Samancılar, konuşmasında direnenlere ve üretenlere selam gönderdi. Samancılar, aldığı Onur Ödülü'nü basın emekçilerine atfederek şöyle konuştu:

“Şu anda ciddi mücadele veren pek çok kesim var ancak bu ödül; başta Murat Ağırel olmak üzere basın emekçilerine! Özgür basın olmadıkça özgür ülke olmaz; yaşasın özgür basın! Altın Portakal Film Festivali’nin tüm emekçilerine, A’dan Z’ye emeği geçen herkese, dünden bugüne sonsuz teşekkür ediyorum. Yıllarca bu festival ayakta dursun diye mücadele eden Antalya halkına sonsuz teşekkür ediyorum."

Tilbe Saran'a Onur Ödülü'nü Mehmet Binay ve Caner Alper sundu. Festival jürisine, çalışanlarına ve sinema emekçilerine teşekkür eden Saran, "‘Normallik, taş döşenmiş yola benzer. Üzerinde çok rahat yürürsün ama hiç çiçek yetişmez' demiş Van Gogh" ifadelerine yer verdi.

Sinemanın farklı hayatlar arasında kurduğu bağa değinen Saran, "Kamera, bir derviş gibi zamanlar, sınırlar, diller, dinler arasında dolaşır. Kimselerin görmediğini ve duymadığını, unutulanları anlatıp gönülden yüreğe köprüler kurar. Sinema, üzerimize yığılan taşların arasından boynunu uzatıp yolumuzu kesen çiçek olur. ‘E, sadece ölmek için gelmedik ya bu dünyaya. Gün ağarırken limon kokusu geldiğine göre' demiş şairimiz" sözlerine de yer verdi.

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'Bir gün hayatta kalmak için şanslı olmak gerekmeyecek'

Törende "Genç Sinemacı Başarı Ödülü"nü alan Leyla Smyrna Cabas ise Türkiye'de kadınların mücadelesine işaret etti ve "Kız çocukları ve kadınların haklarına ulaşmakta, hatta hayatta kalmakta zorlandığı bir dünyada kendimi şanslı hissediyorum. Umarım bütün genç kızlar hayallerini gerçekleştirme fırsatını bulur ve umarım bir gün bunun için şanslı olmak gerekmez" diye konuştu. Aynı kategorideki diğer ödül ise oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'na verildi.

Festivalin "Sinema Emek Ödülü", Suzan Kardeş ve yapımcı Abdurrahman Keskiner'e takdim edildi. Gecede, "Sinemaya Katkı Özel Ödülü"nü ise BKM adına oyuncular Ezgi Mola ve Ersin Korkut aldı.

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