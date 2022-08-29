Altın fiyatları FED etkisiyle düşüşte

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin FED'in Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikasında kısıtlamaların devam edeceği yönündeki açıklamalar altın fiyatlarını baskıladı.

Powell, Jackson Hole'da düzenlenen yıllık politika toplantısında yaptığı konuşmada kısıtlatıcı para politikasının devam edeceğini söyledi. Powell "Tarih, para politikasında erken gevşemenin riskine dair uyarıyor" yorumunu yaptı.

Altında düşüş

Bu gelişmelerle birlikte altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,8 altında bin 7 liradan işlem görüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla bin 15 liradan tamamlamıştı.

Çeyrek altın bin 655 lira, cumhuriyet altını da 6 bin 740 liradan satılıyor.