Altın 2,5 yılın dibini gördü

Spot altın bu sabah 1626,41 dolar/ons ile Nisan 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,41 kayıpla 1.637,09 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, Dolar Endeksi'nin son 20 yılın zirvesinde işlem görmeye devam etmesinin altında yukarı yönlü bir hareket için bir neden ortaya çıkmasını zorlaştırdığını, Fed agresif faiz artırımlarına devam ettirirse altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini belirtiyorlar.

Mart ayından bu yana yüzde 20 değer kaybeden spot altın için bugün ilk destek 1.627 dolar/ons seviyesinde. Analistler buranın kırılması halinde 1607-1600 dolar/ons aralığının hedeflenmesini bekliyorlar. Yukarı hareketlerde dirençler 1647 ve 1660 dolar/ons seviyelerinde.