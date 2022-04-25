Altılı muhalefetin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı muhalefet partisinin bir sonraki toplantısının 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşeceğini duyurdu.

İYİP, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan "Altılı muhalefet" partilerinin genel başkanları, dün Demokrat Parti Genel Merkezi'nde üçüncü kez bir toplantı düzenlemiş ve toplantı sonrası ortak açıklama yayımlamıştı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Davutoğlu şunları kaydetti:

"Bizlere bugün verimli bir toplantıda ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal'a ve değerli liderlere teşekkür ediyorum.

Biz de 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezimizde liderleri ağırlamaktan onur duyacağız."