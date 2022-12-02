Altılı Masa'yı hedef alan Muharrem İnce: Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Altılı Masa'nın çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar" dedi.

Edirne'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan İnce, Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir an önce görüşmesi gerektiğini söyledi.

'Esad'a mektup yazdım'

İnce "Görüşme demiyoruz, bir an önce görüş. İlk kez söylüyorum ben Esad'a mektup yazdım. Görüşmedi benimle, görüşse söyleyecektim bunları" diye konuştu.

'En büyük Erdoğancı Altılı Masa'nın açıklamaları'

Altılı Masa'nın son zamanlardaki açıklamalarını şaşkınlıkla izlediğini belirten İnce, şunları söyledi:

"Eşgüdüm kurulu oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan, bu eşgüdüm kurulu cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o aday 50+1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek, bu kişi sonra dönecek Altılı Masa'ya 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana bir akıl verin, ben de yöneteyim.' diyecek. Siz o kadar güçlü adamsanız biriniz aday olun, kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam' diyorsunuz, o kişi sizi neden dinlesin, sizin emir eriniz mi, yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular aday yaptılar, sonra o kişinin kafası basmayacak, Altılı Masa buna talimat verecek 'Haydi cumhurbaşkanı, şöyle yap, böyle yap.' Böyle bir şey olamaz. Peki Altılı Masa'da oturanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı, yardımcılarından mı talimat alacak, Altılı Masa'da oturanlar milletvekili olacaksa cumhurbaşkanı, yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? Altılı Masa'nın çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar."

"En büyük Erdoğancı Altılı Masa'nın açıklamaları, en büyük Erdoğancılar onlardır" diyen İnce eski partisi CHP'yle, CHP'nin ilkeleriyle ve teşkilatlarıyla bir problemi olmadığını ancak CHP'nin yönetimiyle problemi olduğunu savundu. İnce, "Problemim tepedeki yöneticilerle... Son yıllarda şirazeden çıktı, rayından çıktı" dedi.

Rifkin sorusuna yanıt

Bir basın mensubunun "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu" yönündeki sorusuna İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani, CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir" yanıtını verdi.