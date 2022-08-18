Altılı masanın yaptırdığı anket sonucu ortaya çıktı: Dikkat çeken HDP ayrıntısı

Altılı masadaki genel başkanlara sunulmak üzere yapılan araştırmanın sonuçları belli oldu.

Kısa Dalga'dan Mahmut Aydın'ın haberine göre 'Olgu ve Algı Arasında Altılı Masa' başlıklı anket, 21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmede liderlere sunulacak.

Araştırmaya göre, halkın yüzde 49,8’i 6’lı masanın işbirliğinin kalıcı olacağını düşünüyor. Halkın yüzde 49,1’i 6’lı masanın AKP karşısında bir alternatif olabileceğine inanıyor.

Katılımcılar, altılı masada partilerin aldıkları oy oranında temsil edilmesini istiyor. Millet İttifakı'na oy veren seçmelerin yüzde 74,2’si masadaki partilerin oy oranlarını göre temsil edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu durum, “CHP ve İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemede daha fazla söz sahibi olsun” şeklinde değerlendiriliyor.

HDP seçmeninin yüzde 52'si partilerinin altılı masada olduğuna inanıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 44,8’i, “HDP’nin altılı masanın gizli ortağı” olduğuna inanıyor.

HDP’nin masada olduğuna inanların yüzde 61,4’ü Cumhur İttifakı seçmeni. Ancak ankete göre HDP seçmenlerinin yüzde 52’si de partilerinin altılı masada olduğuna inanıyor.