Altılı Masa'nın Göçmen Raporu'nun detayları ortaya çıktı

Sığınmacı ve göçmenlerin durumu Altılı Masa'nın da bir sonraki toplantısının ana gündemlerinden biri olacak.

Altılı masa bünyesinde kurulan ve bir süredir çalışmalarını devam ettiren Göç Komisyonu’nun hazırladığı raporda son aşamaya gelindi. Komisyon, 10 Ağustos’ta yapacağı üçüncü toplantıda göç raporuna son şeklini vermeyi hedefliyor. Rapor tamamlandıktan sonra genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da 21 Ağustos’ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak liderler buluşmasında göç raporunu masaya yatıracak.

'Esad ile diyalog geliştirilsin'

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre raporda, Türkiye’de bulunan sığınmacı, göçmen ve mültecilerin sayıları ile ülkelerine göre dağılımlarına ilişkin bilgiler de yer alacak. Göç raporunun ana başlığını ise Türkiye’de bulunan sığınmacıların, kaçakların ve göçmenlerin geri dönüşleri oluşturuyor. Edinilen bilgiye göre raporda ağırlıklı olarak “geri dönüşlerle” ilgili öneriler yer alacak. Suriyeli göçmenlerin ger gönderilmesi için seçimin ardından iktidarın değişmesi ile birlikte Türkiye’nin Esad'la diyaloğun geliştirilmesi en dikkat çeken önerilerden biri.

Tüm ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulacak

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi ardından, hukuk çerçevesinde geri dönüşlerin sağlanması hedeflenecek. Bu doğrultuda sadece Suriye ile değil, diğer komşu ülkeler ve bunun yanı sıra Türkiye’de sığınmacı ve kaçak olarak bulunanların ülkeleri ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi öngörülecek. Geri dönüşlere yönelik iade konusunda tüm ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesine dair ifadeler raporda yer alacak. Bunun için de bu ülkelerle ortak komisyonların kurulması önerilecek.