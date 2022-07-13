Altılı Masa’nın 'final' buluşmasının tarihi belli oldu

Altılı Masa, son toplantısını 7 Ağustos’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

Altılı Masa, toplantılarının ilk turunun finalini 7 Ağustos'ta Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapacak.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek.

Toplantıda “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” yolundaki eleştirilere cevap verilecek.

Liderlerin, 7 Ağustos'ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi bekleniyor. 

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