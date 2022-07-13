Altılı Masa’nın 'final' buluşmasının tarihi belli oldu

Altılı Masa, toplantılarının ilk turunun finalini 7 Ağustos'ta Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapacak.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek.
Toplantıda “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” yolundaki eleştirilere cevap verilecek.
Liderlerin, 7 Ağustos'ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi bekleniyor.