Altılı Masa'nın 'Erdoğan aday olamaz' açıklamasına AKP'den ilk tepki

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Altılı Masa'nın "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklamasına tepki gösterdi.

Altılı Masa'nın Erdoğan'ın aday olamayacağına ilişkin açıklamasının "hukuki bir dayanağının bulunmadığını" iddia eden Tunç, "Altılı masa artık iflas etti" ifadesini kullandı.

Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"11 ayda 11.kez toplanan 6'lı masanın 9 saatin sonunda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını beyan etmelerinin hukuki bir dayanağı yoktur.

Cumhurbaşkanımız 2017 A.Y değişikliği sonrası 2018'de birinci dönemine başlamıştır,14 Mayıs seçimleri ikinci dönemi olacaktır.

Aylar önce zafer nârâları atarak 11 ay sonra Sn. Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın diye dört gözle bekleyenlerin durumu siyaseten iflasın ilanıdır.

6'lı masa artık iflas etmiştir.

Milletimiz sürekli kaos üreten 6'lı masa tiyatrosuna 14 Mayıs’ta “yeter! söz milletindir" diyecektir.

Biz; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak milletimizin taleplerine yanıt vermeye, 20 yıldan buyana Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize kurulan her tuzağı bozan aziz milletimizin sesi olmaya, ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamaya devam edeceğiz."