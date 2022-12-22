'Altılı Masa'nın dilinde çoklu aday var'

İYİP'in önde gelen bir ismine “Oy oranı ne olmalı ki kazanacak aday olduğuna karar verilebilsin?” diye sorduğunu belirten HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Partinin veya Genel Başkan'ın aldığı bir kararı değil, ama burada oy oranından daha önemli olan tabanların tutumu. Var sayalım ki Erdoğan’ın önünde gözüktü bu bizim taban için yeterli olmaz, en azından sandığa gitmez. O nedenle bu iş sonunda çoklu adayla biter gibi görünüyor…” yanıtını aldığını söyledi.

Sarıkaya bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Gerekçesi de aynı oranda kendi içinde tutarlıydı. Öncelikle İYİ Parti ve Altılı Masa’daki bazı muhafazakar partilerin tabanlarının CHP liderinin adaylığına sıcak bakmadığını anımsattı. Tabanlarının sandığa gitmemesinin Erdoğan açısından avantaj sağlayacağını anımsatıp devam etti:

'Erdoğan’ın seçmeni sandığa giderken, benim seçmen gitmezse o zaman seçimini rahatlatır. Bizim seçmeni de sandığa götürmenin yolu çoklu adaydan geçer. O zaman ikinci tura kalır. İkinci turda bizim seçmen Kemal Kılıçdaroğlu’na itiraz edemez, oyunu gidip verir…'

Aslında çoklu aday söylemini ilk kez, hafta başında televizyonların Ankara temsilcileri ile yaptığı sohbet sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu dile getirdi.

'Çoklu aday da tartışılabilir, niye tartışılmasın' dedi, ancak Masa'da hiç gündeme gelmediğini de sözlerine ekledi.

Dolayısıyla sadece İYİ Parti'nin değil, CHP ve diğerlerinin de gündeminde; şartları ise 'Her partinin, seçimin ikinci tura kalacağından emin olması...'"