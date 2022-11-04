Altılı Masa'nın BTP kararı belli oldu

Altılı Masa 14 Kasım’da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde sekizinci kez toplanacak.

Toplantı öncesi Babacan gündemi belirlemek üzere parti liderleriyle teker teker görüşecek.

Bu görüşmelerde Meral Akşener ile buluşan ve Altılı Masa'ya katılmak isteyen BTP konusu da gündeme gelecek.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, kaynaklar, Babacan’ın ziyaret trafiğinde liderlerin “böyle bir gündeme gerek olmadığını” ifade etmeleri halinde BTP konusunun 14 Kasım’da masaya gelmeyeceğini ya da “bunu gündemden çıkaralım” denileceğini belirtiyor. Altılı masanın genişlemesine sıcak bakmayan ancak seçime yönelik “ittifak” olasılığına kapıyı kapatmayan kaynaklar, “Bu süreçte yeni bir katılım olmaz. Altılı masa altılı olarak devam eder” yorumunu yapıyor.