'Altılı Masa'nın aday belirleme yöntemine ilişkin ilginç iddia

Altılı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Türkiye’nin tüm şehirlerini ve toplumsal gruplarını kapsayacak bir ankete hazırlanıyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, farklı şirketler üzerinden yürütülecek çalışmalarda yer alacak isimlere ve tarihlerine liderler karar verecek. Anket sonuçlarının liderlere ulaşması ve koalisyon mutabakatının sağlanmasının ardından da adayın belirlenmesi için son adımlar atılacak.

Masanın anket çalışmalarına 2023’te başlaması bekleniyor.

CHP’li isimler anket çalışması fikrini doğrularken, Kılıçdaroğlu’nun isminin de ankette yer alıp almayacağı noktasında farklı görüşler olduğunu söyledi. CHP’li bir isim ‘ana muhalefet partisi liderinin, partisinin belediye başkanlarıyla aynı ankette yer almasının partinin kurumsallığını sarsacağını’ düşünüyor. Kaynağa göre bu anket fikri aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun ‘adaylık fikrinden vazgeçebileceğine’ işaret ediyor.

Geçen aylarda Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ‘kesinleştiğini’ söyleyen bir başka CHP’li isim de adaylık tartışmalarına ‘temkinli yaklaşmayı’ tercih ediyor. İmamoğlu’yla birlikte Yavaş’ın da adaylık şansını ‘yüksek’ gördüğünü söyleyerek‘kazanacak aday’ tartışmasının partileri içinde de karşılık bulduğunu belirtiyor.