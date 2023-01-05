Altılı Masa'nın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar

Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.

Haber Merkezi

Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısı bugün saat 12.00’de, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde başladı.

Toplantıdan ilk kareler paylaşıldı. (ANKA)