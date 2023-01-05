Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısı bugün saat 12.00’de, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde başladı.
Toplantıdan ilk kareler paylaşıldı. (ANKA)
Patronların Ensesindeyiz
Orhan Gökdemir
Altılı Masa'nın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar
Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.
Haber Merkezi
Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısı bugün saat 12.00’de, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde başladı.
Toplantıdan ilk kareler paylaşıldı. (ANKA)