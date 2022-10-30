Altılı Masa'da en önemli gündem 'geçiş süreci'

Altılı Masa’nın ikinci tur ikinci görüşmesi, 14 Kasım Pazartesi günü Deva Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantının en önemli gündem maddesinin ise 'geçiş süreci' olduğu belirtildi.

Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre; geçiş süreciyle ilgili çalışmaların bizzat parti genel başkanları tarafından sürdürüldüğü kaydedilirken, geçiş süreciyle ilgili yürütülen çalışmaların sunulmasının ardından önümüzdeki görüşme sürecinde geçiş sürecinin tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca genel başkanların dışında altı partinin temsilcileri tarafından yürütülen temel politikalar ve icraat çalışmalarında da sona gelindiği bildirildi. Altı parti temsilcisinin yürüttüğü temel politikalar çalışmalarında, 9 ana başlık ve 54 alt başlık üzerinde rapor hazırlandı. Temel politikalar çalışmasının da masaya sunulacağı aktarıldı.