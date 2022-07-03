Altılı masada beşinci buluşma İYİP Genel Merkezi'nde yapılıyor

Altı siyasi partinin genel başkanları bugün 5. kez bir araya geldi. İYİP'in ev sahipliğinde yapılan buluşmadan ilk görüntüler servis edildi.

Haber Merkezi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin genel başkanı İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde bugün beşinci kez bir araya geldi.

Buluşma için İYİP Genel Merkezi'ne sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan buluşmadan ilk görüntüler ve fotoğraf kareleri servis edildi. 

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