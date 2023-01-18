Altılı Masa 'yarın' adayını açıklıyor mu? O sözler gündem oldu

AKP'ye uzun süre erken seçim çağrısında bulunan muhalefet, seçim kararı alınır alınmaz cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğunu açıklacaklarını ilan etmişlerdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin ''Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' dedi, milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek' dedi'' açıklamasından sonra Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Meral Akşener'in “Seçim tarihini açıklayın, adayımızı açıklarız” sözleri yeniden gündem oldu.

Akşener ''seçim tarihini açıklayın, ertesi gün adayımızı açıklarız'' demişti. CHP ve İYİP liderinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.