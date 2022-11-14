‘Altılı masa’ toplanıyor: Merak edilen sorulara cevap verme aşamasına geçilecek

Altılı masa yaklaşık 45 günlük aranın ardından bir kez daha toplanıyor. Aradan geçen sürede kurulan komisyonlar çalışırken, adaylık tartışmaları yeniden zirveye ulaştı. Altı partinin liderleri tartışmalara temkinli yaklaşırken, kurmay açıklamaları tekrar ucu açık yorumlara neden oldu. Masanın bugünkü toplantısında ise komisyon çalışmalarında gelinen son aşamanın değerlendirilmesiyle toplumun merak ettiği sorulara cevap verme aşamasına geçileceği öne sürüldü.

CHP’deki son toplantının ardından çalışmaya başlayan kurmayların hazırladığı raporlar liderlere sunuldu. Sunulan bu rapor toplantıda ele alınacak. Türkiye’de seçmenden masaya yöneltilen eleştirilerin başında gelen ‘temel politikalarda bir şey söylenmiyor’ noktasına ilişkin somut adımlar atılacağı iddia edildi.

‘Söylem birliği’ çalışması

Diken'den Altan Sancar'ın aktardığına göre raporun dayandığı 54 ayrı başlıktaki yüzlerce sayfadan oluşan metin, masanın ‘söylem birliği’ni sağlamak açısından önem verilen adımlar arasında yer alıyor.

Masadaki partilerin kurmaylarına göre, toplantı sonucu yayınlanacak bildiri ile kısa süre içinde kamuoyuna açıklanması beklenen metnin sadeleştirilmiş halinin duyurulacağı tarihe işaret edilecek. Toplantıda ayrıca geçiş sürecinin yol haritasına da son dokunuşlar yapılacak ve kamuoyuna ilana hazır hale getirilmesi için son düzenlemeler ele alınacak.

Tartışmalı konular

Masanın uzlaşılan konularının yanında tartışmalı başlıkları da gündem etmesi bekleniyor. Bunlar arasında türban tartışması, BTP’nin masaya dahil olma çağrısı ve Akşener’in öneriyi masaya taşıması, adaylık bunlardan bazıları olacak.

Akşener’in türban konusunda masa dışında dile getirdiği eleştirilerini masaya taşıması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun çıkışının ardından başlayan tartışmaya ‘Kapanan yaraları değil, kanayan yaraları konuşalım’ sözleriyle yaklaşan Akşener bakışını masada da dile getirecek. Öte yandan masadaki partilerin AKP’nin anayasa değişikliği konusunda ortak tutum arayışının da toplantıda ele alınması bekleniyor. Liderler net bir tutumu ilan etmeyerek AKP’nin teklifini bekleyecek, ancak masada oylamaya katılmama ihtimali de olacak. Böylece hem ‘hayır’ oyu tartışmalarının önüne geçilecek hem de ‘fire beklentileri’ boşa düşürülecek.

BTP’nin altılı masaya dahil olma arzusu ve Akşener’in bu teklifi masaya sunacağını açıklaması da tartışılacak konular arasında yer alıyor. Masadaki partilerin genel eğiliminin ‘çalışmalar ilerlemişken yeni katılımlar süreci uzatır’ yaklaşımında olduğu biliniyor. Öte yandan bazı partilerin ise doğrudan BTP’ye yönelik bakış açılarındaki eleştirel duruşu da biliniyor. Bu nedenle BTP’nin masaya dahil olma ihtimalinin düşük olduğu, ancak olası ittifak içinde yer almasına itiraz edilmeyeceği konuşuluyor.

Ortak aday

Adaylık tartışması ise masanın en hararetli konularının başında geliyor. 2 Ekim’deki toplantı sonrası isimler üzerinden yeniden başlayan tartışmanın geldiği aşamanın masada gündeme gelmesi bekleniyor. Masanın bu ayki toplantısında adaylığın isimler üzerinden olmasa da profil üzerinden konuşulacağı kulislerdeki beklentiler arasında yer alıyor.

Liderlerin mutabakat ortaya çıkana kadar isim üzerinden değerlendirme yapmamasının bir ilke kararı olduğu biliniyor. Lakin mutabakatın şekillenmeye başlaması nedeniyle ilerleyen dönemdeki tartışmaları olgunlaştırmak amacıyla profilin bu toplantıdan itibaren ele alınması bekleniyor.

Partilerin farklı kuruluşlara yaptırdığı anketlerle masaya oturabilecekleri de iddia ediliyor. Bu anketlerin isimlerden ziyade, seçmenin görmek istediği aday profiline işaret ettiği kulislerde konuşuluyor.

Öte yandan uzlaşılan metnin kamuoyuna açıklanması ile birlikte geçiş sürecinin yol haritasının da belirlenmesi hedefleniyor. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ise uzlaşılan en kısa metin mutabakat haline getirilecek ve adayın imzalaması beklenecek. Bir törenle hem aday açıklanacak hem de kamuoyuna mutabakat ilan edilecek. Aday bu törende mutabakatı imzalayarak yetkilerin ortaklaştırılması, geçiş süreci ve hedefleri temsil eden isim olacak. Bu sürecin de yeni yılın ilk ayında tamamlanması hedefleniyor.