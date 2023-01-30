Altılı masa 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklıyor

CHP, İYİP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masa (Millet İttifakı), Ankara Congresium Konferans Salonu’nda düzenlediği etkinlikle Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni paylaşıyor.

Altılı masanın hazırladığı metinde, Millet İttifakı'nın seçim vaatleri yer alıyor.

Yaklaşık 250 sayfalık çalışmada, "yoksullukla mücadele", "kadın hakları", "siyasi etik yasası", "kamuda israfla mücadele", "siber güvenlik", "tersine beyin göçü", "afet yönetimi", "mesleki eğitim", "konut ve barınma krizi", "uyuşturucuyla mücadele", "esnafın sorunları", "sınır politikası" ve "tarım" gibi konularda hazırlanan hedef, politika ve projeler, 9 ana başlık ve 75 alt başlıkta yer alıyor.

Toplantıda Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin başlıklarına ilişkin videolara yer verildi.

Toplantıda giriş konuşmasının ardından ilk sözü CHP Sözcüsü Faik Öztrak aldı. Öztrak şunları söyledi:

"Kontrolsüz güç, güç değildir; felakettir. Millet İttifakı, bu ucube sistem yerine kuvvetler ayrılığını tesis eden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyor.

Yasam reformuyla Meclis'in faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacağız. Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Bütçe hakkı TBMM'nin devredilmez bir yetkisi olacak. Meclis'te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Yürütme reformuyla cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız.

Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası için TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Muhtarlık Temel Kanunu'nu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Üst düzey yönetimlerde kadın yöneticilerin sayısını artıracağız.

TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız. Zaman aşımını kaldıracağız, bu suçları asla af kapsamına almayacağız. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz. Kamu İhale Kanunu'nu Avrupa Birliği normalarına uygun hale getireceğiz.

Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanma aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz."

Öztrak'ın ardından DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı söz aldı. Çanakçı'nın açıklamaları şöyle:

"Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye düşüreceğiz. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Ortalama büyüme hızını yüzde 5'e çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına yükselteceğiz. Aşırı yoksulluğu sonlandıracağız.

128 milyar dolar olarak bilinen arka kapı döviz satışlarının takipçisi olacağız. KKM'de yeni hesap açmayacak, mevcut hesapları vadeleri sonunda kapatacağız.

İktidara gelir gelmez cumhurbaşkanına bağlı Durum ve Hasar Tespit Komisyonu oluşturacağız. İtibar gerekçesiyle yapılan tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığına saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız.

Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız.

Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almasına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarımsal sulama projeleri için kullanacağız.

İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız."

Çanakçı'nın ardından Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp konuştu. Şahinalp şunları söyledi:

"Beyin göçünü engellemek için eğitim sistemimiz özgürlük olması için adımlar atacağız. Akademisyenlerin özlük hakları ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız. Üniversitelerin araştırma şartları ve imkanlarını iyileştireceğiz.

Firmaların e-ticaret, sanal mağaza, kişiselleştirilmiş ürünler gibi alanlarda becerilerini destekleyeceğiz. Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel destek paketleri hazırlayacağız.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız. Yapay zeka etik kurulunu oluşturacağız. Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlere aylık 5 gb internete bedava erişim sağlayacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda idari pozisyonlara liyakatli atamaların yapılmasını esas alacağız. Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz.

Sınav güvenliğini mutlaka sağlayacağız. Orta öğrenime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız.

Üniversiteye geçişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız.

Zorunlu eğitimi 1 yıl okul öncesi eğitim, 5 yıl ilkokul, 4 yıl orta okul, 3 yıl ise lise olmak üzere uygulayacağız.

Yatılı teknoloji liseleri açacağız.

Yüksek Öğrenim Kurumları YÖK'ü kaldıracak, yüksek öğrenim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin, yüksek öğrenimin planlanması ve yüksek öğrenim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız.

Yükseköğrenime bütçeden daha fazla tahsis edeceğiz. Üniversite arazilerini ranta kurban ettirmeyeceğiz. KYK burslarını yeni bir anlayışla ele alacağız, dağıtım süreçlerini şeffaf bir hale getireceğiz. Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız.

Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralama yöntemiyle genişletilmiş kampüs uygulamasını başlatarak üniversitelerin yurt sorununu tamamen çözeceğiz."