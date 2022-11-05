Altılı masa ortak aday için 'özel ekip' kuruyor

Altılı masa 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde sekizinci kez toplanacak.

Masanın gündeminde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası" ve "önemli temel politika alanları için kurulan ortak çalışma grubunun" yaptıkları çalışmalar yer alacak. Toplantıdan bu çalışmaların kamuoyu ile paylaşılmasına dair bir karar çıkması bekleniyor.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, sekizinci toplantıda "geçiş sürecinin yol haritası ve ortak söylem konusunda uzlaşma sağlanması durumunda, ortak aday çıkarma konusunun de ele alınabileceği" belirtiliyor.

Ortak aday kararının netleşmesinin akabinde de bu konuda özel bir çalışma ekibinin kurulabileceğine işaret eden kaynaklar, kurulacak ekibin gerekirse kamuoyu anketlerinin de içinde yer alacağı bir ön çalışma yürüteceğini, ekipte mevcut altı partiden temsilcilerin yer alacağını aktardı.

Kaynaklar, "Ekip doğrudan adayın kim olacağı için çalışma yürütecek. Bütün partilerin en güvendiği anket firmaları belirlendikten sonra, bu firmaların yaptıkları anketlerden çıkan isimlerin ortalamasına bakılacak. Ancak sadece anket sonuçlarına bakılarak aday belirlenmez. Anketlerin bu konudaki etkisi yüzde 20 olur. Anket sonuçlarının yanı sıra adı geçen isimlerin geçmişte ne yaptığı, diğer partilerden oy alıp alamayacağına da bakılır" görüşünü dile getirdiler.