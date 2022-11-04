Altılı masa önce ortak politika belgesini, sonra adayı açıklayacak

Altılı masayı oluşturan CHP, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, İYİP ve Saadet partisi'nin genel başkanlarının 2 Ekim’de gerçekleştirdikleri toplantıda kararlaştırdıkları ortak politika çalışma grubu cumartesi günü çalışmaya başlayacak.

Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre; ortak politikaların belirlenmesi ve bu politikaların ortak taahhütler olarak kamuoyuna ilan edilmesi için bir araya gelecek olan çalışma grubu 9 ana başlık ve 60 alt başlık üzerinde çalışma yürütecek. Çalışma grubunun üzerinde duracağı 9 ana başlık hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olarak belirlendi.

Bu ana başlıklarla ilgili olarak altı partiden her biri kendi çalışmalarını tamamladı. Partiler bu 9 ana başlığa ilişkin kendi çözüm önerilerini içeren metinler tek bir metin haline dönüştürülecek. Çalışma grubunun yaklaşık bir ay boyunca çalışma yürütmesi ve ortak metni hazırlaması planlanıyor.

Altılı masanın seçim beyannamesi özelliği taşıyacak olan metin, parti genel başkanları tarafından onaylanarak kamuoyuna açıklanacak. Ortak politika belgesinin açıklanmasından sonra altılı masanın ortak adayıyla ilgili çalışma başlayacak. Adayın belirlenmesi ile birlikte, altılı masa tarafından oluşturulan bir diğer komisyon olan parlamenter sisteme geçişin yol haritasını hazırlayan komisyonun da çalışmasını kamuoyuna sunması öngörülüyor.