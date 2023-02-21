Altılı Masa kurmayları: 14 Mayıs’ta seçimlerin olma ihtimali gözükmüyor

Ortak cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta belirlemesi beklenen Altılı Masa, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adayın belirlenme tarihini öteledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; geçen cumartesi günü Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde deprem gündemiyle bir araya gelen Altılı Masa'ya mensup partilerin genel başkanları, Altılı Masa'nın rutin toplantısının 2 Mart’ta yapılacağı ilan etti.

Söz konusu toplantı sonrası ortak adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin konuşan Altılı Masa kurmayları, “Anayasaya göre seçimi 18 Haziran’da yapmak zorundalar. 14 Mayıs’ta seçimlerin olma ihtimali gözükmüyor. 18 Haziran’dan sonrası için bir erteleme girişimleri olursa da buna karşılık biz de sine-i millet dahil her türlü mücadeleyi veririz. Tarih kesinleşip seçim takvimi açıklanınca, aday da açıklanır” ifadelerini kullandı.

2 Mart’taki toplantı sonrası aday açıklaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin de konuşan kurmaylar, “Tarih netleşmeden bu olmaz. Cumhurbaşkanı mesela 14 Mayıs’ta olacağını kesin ilan ederse o zaman bu toplantıda adaylık konusu gündeme gelir. Ama 14 Mayıs’ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil. Tarih netleştikten sonra yapılacak ilk toplantıda aday belirlenir ve ilan edilir” değerlendirmesini yaptı.