'Altılı masa' için konuştu, bu fotoğrafı hatırlattı: 'Kendisini farklı göstermek için sola kaydı' 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 TV’de konuk olduğu “Arafta Sorular” programında, eski başbakan olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile ilgili konuştu. Altı partinin lideri ‘Kim nerede oturacak?’ tartışmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu gerilime Ahmet Davutoğlu’nun sebep olduğunu söyledi.

24 TV’deki “Arafta Sorular” programına konuk olan Varank, Davutoğlu ile ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

Esra Elönü'nün 6'lı masa ile ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Varank, şunları söyledi:

“Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Geçmişte bizimle siyaset yapmış insanlar o masaya oturdukları için birtakım tartışmaların kimden kaynaklandığını ben çok iyi görebiliyorum. Vatandaşlarımız görmeyebilir. Biliyorsunuz, 6’lı masa ilk kurulduğu günlerde ‘kim nerede oturacak, sıralama ne olacak’ tartışmaları olmuştu. Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini bakanlar kurulunda vermiştir.”

“Bakanlar Kurulu olmasın diye çok mücadeleler verdi'

Sayın Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken bir kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkanlığına davet etti. Ve o davette Ahmet Davutoğlu, ‘Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum’ diyerek bu Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi.

'Kendisini farklı göstermek için sola kaydı'

Hatta bir fotoğraf var. Kendisini diğer bakanlardan farklı göstermek için biraz sola kaymıştır. Bu protokolde oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu’ndan kaynaklanır. Muhtemelen 6’lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur."