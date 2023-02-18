Altılı masa deprem gündemiyle toplanıyor

Deprem felaketinin ardından adayın konuşulacağı toplantıyı erteleyen Altılı Masa, bugün son durumu ele almak için bir araya geliyor. 11 kentte yıkıma sebep olan depremde son gelişmelerin görüşüleceği toplantıda, seçim güvenliği ve Anayasa’ya rağmen seçimin ertelenmesi çağrılarının da ele alınması bekleniyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP, İYİP, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Altılı Masa, bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde “deprem” gündemiyle toplanacak. Saat 14.00’te başlayacak toplantıda, deprem ve depremin yol açtığı yeni durum masaya yatırılacak.

13 Şubat'ta yapılması planlanan ve adayın görüşüleceği toplantının alternatifi olmayacağının altı çizilen buluşmada, ağırlıklı olarak depremin ortaya çıkarttığı yeni durumun konuşulacağı bildirildi. Toplantıda, cumhurbaşkanı adayının isminin gündeme gelmeyeceği ancak genel başkanların özellikle güvenlik odaklı olarak seçim hazırlıklarını ele alacağı kaydedildi.

Deprem nedeniyle yaşanan nüfus hareketinin seçim güvenliğine etkilerinin görüşüleceği toplantıda, seçimin ertelenmesi taleplerine yönelik değerlendirme yapılması bekleniyor.