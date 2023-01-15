Altılı Masa büyükşehirlerde ittifak yapmayacak

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Altılı Masa'nın milletvekilliği seçiminde liste ittifakını nasıl yapacağına dair kulis bilgilerini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemelen ikinci tura kalacağını ve ilk turda yapılacak milletvekili seçiminde fazla sandalye kazanan ittifakın ikinci turda avantajlı olacağını belirten Sarıkaya "Yani milletvekili seçimi ilk turun sonunda bitmiş olacak, bu sandıklardan daha çok milletvekili çıkaran Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci tur seçimine en azından psikolojik etki yapacak" ifadesini kullandı.

Altı partinin birden liste ittifakı olacak mı?

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ankara’da parti Genel Merkezlerinde son dönem en hummalı çalışma, ortak aday listesi ile seçime girmek üzerine yapılan senaryolar…

Altılı Masa geçen liderler zirvesinde buna ilişkin bir de karar aldı, bütün partilerin hazırlıklarını yapması ve bir komisyonun da bunları ele almasını kararlaştırdı.

Muhtemel ki 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda bu konu masaya yatırılacak.

Herkes hazırlığını yapıyor, ancak tartışma üç aşamalı yürüyor.

İlki, 6 partinin birden liste ittifakı olacak mı?

İkincisi kimler arasında ittifak sağlanmalı, sonuncusu ise CHP ve İYİ Parti’nin ortak listesinin hangi illerde oluşması gerektiği…

Sondan başlarsam; yapılan tüm simülasyonlar HDP’nin güçlü olduğu yerlerde ortak listeyle girmeleri halinde milletvekili kazanacaklarını gösteriyor.

Örneğin Diyarbakır’da ortak liste ile girmeleri halinde AK Parti bire düşüyor, HDP de listenin en sonunda çıkarması muhtemel milletvekilini kaptırıyor.

On yıllardır milletvekili çıkaramayan CHP, dolayısıyla Millet İttifakı iki vekil kazanıyor.

Benzer durum Van, Batman, Mardin için de geçerli…

Ayrıca 3 milletvekili çıkaran Nevşehir, Niğde, Bingöl, Bitlis, Rize gibi 10 il ile 4 milletvekili çıkaran 20 ilde ortak liste yapmaları halinde bir vekilliği kesin garantiliyor; hatta ikiyi çıkarma şansı da birçok ilde artıyor.

Benzer durum Cumhur İttifakı için de geçerli; nitekim AK Parti ile MHP’nin bazı illerde ortak liste çıkarma konusunda uzlaştığı kulislerde uzun süredir konuşuluyor.

Mega kentlerde ortak liste yok

Liste ittifakının 30 büyükşehirde yapılması ise kesinlikle düşünülmüyor.

Sesim sistemini iyi bilenler arasında sayılan, ittifakların getirdikleri ve götürdükleri CHP milletvekili Tekin Bingöl, CHP ve İYİ Parti gibi seçmen sayısı fazla olan büyükşehirlerde ayrı girmelerinin avantajının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Bingöl, büyükşehirde birlikte girmeleri ile ayrı girmeleri arasındaki milletvekili sayısının küçümsenmeyecek boyutta kaldığına vurgu yaptı; bütün simülasyonlarının da bu durumu önlerine koyduğunu belirtti.

“İki parti de bu illerde güçlü olduğu için oy ve milletvekili çıkarma potansiyelini iki taraflı kullanıyor. Oysa tek liste girse iki taraftan alacağını teke indirmiş oluyor, sayıyı düşürüyor” dedi.

Bu da gösteriyor ki mega kentlerde ve iki vekil çıkaran 13 bölgede liste ittifakı olmayacak; ağırlıklı olarak 3 ile 7 arasında vekil arasında çıkaran seçim bölgelerinde ortak liste söz konusu olabilecek.

Bütün bunlar da gösteriyor ki her bir il kendi içinde ayrı değerlendirecek, ittifak içinde ittifak denilen çoklu ittifaklarla karşılaşılabilecek.

Bir kişi üzerinde uzlaşamazken, 600 kişi üzerinde nasıl uzlaşılacak o da ayrı konu…"