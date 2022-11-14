Altılı masa açıklaması sonra Hüseyin Baş'tan Ronaldo'lu paylaşım

Altılı masanın bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi de görüşüldü.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada "Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.

Altılı Masa'nın ortak açıklamasının ardından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise Cristiano Ronaldo'ya ait bir fotoğrafı "Sakin" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.